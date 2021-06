Ein neuer Mac Pro könnte noch einmal mit Intel inside kommen

Ein neuer Mac Pro könnte noch einmal mit Intel-Prozessor ausgestattet sein. Erste Hinweise hierauf fanden sich vor kurzem in der jüngsten Beta von Xcode, die Apple im Anschluss an die WWDC 2021-Keynote an Entwickler verteilt hatte. Schon früh war klar, dass der Mac Pro der letzte Mac sein würde, der die neue Apple Silicon-Plattform erhält.

Apple bereitet aktuell offenbar die Einführung eines neuen Mac Pro vor: Dieses aktualisierte Modell könnte noch einmal mit einem Intel-Prozessor ausgestattet sein, darauf deuten zumindest aktuell Hinweise hin, die sich in der jüngsten Beta von Xcode fanden. Eine neue Version von Apples Entwicklerumgebung war vor kurzem im Rahmen der Keynote zur WWDC 2021 an die Entwickler verteilt worden.

Danach könnte ein neuer Mac Pro mit einem Intel Xeon-Prozessor der dritten Generation der Ice Lake-Reihe ausgestattet werden, wie unter anderem der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg auf dem Kurznachrichtendienst Twitter angemerkt hatte. Intel hatte diese neue Prozessorversion erst im April diesen Jahres vorgestellt, wenn der neue Mac Pro also relativ zeitnah auf den Markt kommen würde, wäre er auch noch auf dem aktuellen Stand.

Apple has indeed been working on an update to the Intel Mac Pro. https://t.co/YgU8KaikeX

— Mark Gurman (@markgurman) June 8, 2021