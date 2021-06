iPhone SE: 5G und neuer Prozessor nächstes Jahr, frisches Design aber erst später

Das iPhone SE wird wohl im kommenden Jahr auch mit 5G erscheinen: Die Unterstützung für den neuen Mobilfunkstandard im kleinen und günstigen Modell von Apple war bereits vor einiger Zeit thematisiert worden, nun verdichten sich die entsprechenden Hinweise. Schlecht sieht es hingegen mit dem ebenfalls dringend fälligen Designupdate für das neue Modell aus.

Apple wird das neue iPhone SE wohl mit Unterstützung für den neuen Mobilfunkstandard 5G ausstatten. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo geht in einer aktuellen Notiz davon aus, dass das kommende Modell in der ersten Jahreshälfte kommenden Jahres auf den Markt gebracht wird. Eine 5G-Unterstützung für das iPhone SE war bereits zu einem früheren Zeitpunkt als mögliche Entwicklung in den Raum gestellt worden und nun hat Kuo, der in der Regel über beste Quellen bei Apple und in der Lieferkette verfügt, diese Annahme noch einmal gestärkt.

Bis jetzt bietet nur das iPhone 12 5G, das Modell in seinen vier Varianten verkauft sich allerdings blendend und führt die weltweiten Verkäufe von 5G-Modellen aktuell noch souverän an.

Designupdate für das iPhone SE kommt erst später

Weiterhin werde Apple dem iPhone SE 2022 auch noch einen aktuelleren Prozessor mitgeben. Welcher Chip hier zum Einsatz kommen soll, führte der Analyst nicht im Detail aus, dagegen ging er auf eine andere Frage ein, die einige Kunden beschäftigen dürfte: Danach werde Apple für das iPhone SE 2022 noch einmal das alte Design mit dem 4,7 Zoll großen Display aus dem Jahr 2016 recyceln, was bei vielen Kunden auf wenig Verständnis stoßen dürfte. Erst im Jahr 2023 soll das iPhone SE dann ein frisches Design mit einer Kamera im Loch oben am Displayrand erhalten. Ob sich das angestaubte Design mit 5G und neuem Chip dennoch gut verkaufen wird, bleibt abzuwarten.

