Touch ID unterm Display womöglich erst im iPhone 14

Das iPhone soll in Zukunft angeblich wieder einen Touch ID-Sensor für Fingerabdrücke erhalten. Allerdings, bis es so weit ist, müssen sich Nutzer wohl noch ein wenig länger gedulden als vermutet. Erst kommendes Jahr soll dieses Feature in das iPhone zurückkehren.

Apple arbeitet angeblich schon länger daran, Touch ID wieder in das iPhone zurückzubringen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits zu verschiedenen Gelegenheiten über eine Rückkehr dieser Funktion spekuliert, dann umgesetzt als Scanner unter dem Display. Nun griff er das Thema erneut auf, allerdings mit aus Sicht der Nutzer eher schlechten Nachrichten. Nach seiner Einschätzung in einer aktuellen Notiz von TF International Securities werde Apple Touch ID unter dem Display erst in das iPhone 14 bringen, das Modell also, das Ende 2022 erwartet wird.

Sollte sich diese Technologie, die bereits bei vielen Geräte im Android-Lager anzutreffen ist, also abermals verspäten? Über dieses Feature für das iPhone wurde quasi seit der Einführung von Face ID im iPhone X spekuliert, die Technik ist inzwischen ausgereift genug für eine Nutzung im Massenmarkt.

iPhone 14 auch mit 48-Megapixel-Weitwinkelkamera

Weitere Verbesserungen werden – wie eigentlich bei jedem neuen iPhone – in der Kamera erwartet. Apple soll dem iPhone 14 eine 48-Megapixel-Weitwinkelkamera mitgeben, das prognostiziert aktuell Ming-Chi Kuo. Dieser hatte zuvor auch schon die möglichen Pläne Apples in Bezug auf eine deutliche Verbesserung des optischen Zooms skizziert und die Kunden hier auf eine eher lange Wartezeit eingestimmt.

Ob es tatsächlich so kommt oder Apple mit der Einführung des iPhone 13 doch noch zu überraschen vermag, wird sich in einigen Monaten zeigen.

