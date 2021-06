Neues iPhone und Backup zu groß? Apple leiht euch Speicher

Apple stellt Nutzern vorübergehend mehr iCloud-Speicher zur Verfügung: Damit sollen Anwender problemlos ihre Daten auf ein neues Gerät umziehen können. Leider bleibt das aktuell kostenlos verfügbare Kontingent in der iCloud unverändert.

Apple wird seinen Kunden in Zukunft beim Wechsel des iPhones noch hilfreicher unter die Arme greifen: Das Unternehmen hat im Rahmen der Keynote eine Änderung in Bezug auf die Backups in der iCloud angekündigt. Diese können nun auch größer werden, als der eigentlich verfügbare Speicher es zulässt. Tatsächlich kann ein iCloud-Backup der eigenen Fotos, Videos und Apps sogar beliebig groß werden, allerdings nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung und nur für begrenzte Zeit.

Apple leiht den Kunden Speicher

Sofern der Kunde sich ein neues iPhone kauft, kann er seine Daten vom alten Gerät in einem beliebig großen Backup sichern, um beim Umzug auf das neue Gerät keine Probleme zu bekommen. Die treten schnell auf, denn bei den fünf GB kostenlosem Speicher in der iCloud ist die maximale Größe des Backups schnell erreicht.

Das neue Backup steht, sofern vom Nutzer initial im Rahmen eines Umzugs aktiviert, für längstens drei Wochen zur Verfügung. Wieso Apple die fünf GB kostenlosen Speicher nicht einfach ein wenig ausweitet, bleibt ein Rätsel. Die gestrige Keynote brachte auch Neuerungen für die bezahlten Kontingente in der iCloud, diese bringen eine deutliche Verbesserung bei Apples Privatsphärefunktionen. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, was iCloud+ in Zukunft für euch tut.

