Public Beta 2 von macOS Big Sur 11.5 ist da

Apple hat heute Abend auch macOS Big Sur 11.5 Public Beta 2 für die freiwilligen Tester bereitgestellt. Diese Aktualisierung wird in wenigen Wochen für alle Nutzer in der finalen Version erwartet. Relevante Neuerungen oder Änderungen in dem Update sind bis jetzt nicht bekannt geworden. Die registrierten Entwickler erhielten Beta 2 bereits am gestrigen Abend.

macOS Big Sur 11.5 Beta 2 kann jetzt auch von den freiwilligen Testern geladen werden. Diese Public Beta wird ebenfalls zwei Wochen nach der Verteilung der ersten Testversion des kommenden Updates an die Tester ausgegeben. Die Aktualisierung kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen und installiert werden.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos nach einer einmaligen Registrierung möglich.

macOS Big Sur 11.5 bringt in der Hauptsache allgemeine Fehlerbehebungen

Mit dem Update auf macOS Big Sur 11.5 werden keine relevanten Neuerungen oder Änderungen in macOS Big Sur eingeführt, bis jetzt wurden zumindest keine signifikanten Änderungen in den beiden Betas entdeckt. Vermutlich konzentriert sich das Update in der Hauptsache auf die allgemeine Verbesserung von Stabilität, Performance und Sicherheit von macOS.

In einigen Wochen wird das Update in der finalen Version für alle Nutzer zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt werden.

