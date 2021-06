Spannender Chat: WhatsApp mit iPad-Version und Mehrgerätenutzung soll kommen

Facebook möchte WhatsApp auf das iPad bringen. Vorher noch soll aber die Unterstützung für die Nutzung auf mehreren Geräten starten, das ergab sich vor einigen Wochen aus einem interessanten Chat, an dem auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg teilgenommen hatte.

WhatsApp kann wohl in Bälde mit einigen größeren Neuerungen rechnen, das ergab sich vor kurzem aus einer Chat-Unterhaltung, die der Macher eines bekannten WhatsApp-Watchblogs mit den CEOs von WhatsApp sowie Facebook Mark Zuckerberg geführt hatte. Der Facebook-Chef hatte sich zu einem späteren Zeitpunkt in die Chat-Konversation eingeschaltet und daraufhin nahm das Gespräch so richtig Fahrt auf.

WhatsApp arbeite daran, eine Nutzung auf mehreren Geräten möglich zu machen, das geht aktuell nur auf Krücken in Form von WhatsApp Web, das de facto nur eine Weiterleitung von Nachrichten über das iPhone darstellt. Eine nahtlose Synchronisierung von Nachrichten und Medien ohne notwendige Internetverbindung werde aktuell erarbeitet, hieß es in dem Gespräch. Eine erste Beta, die diese Funktion inklusive einer ununterbrochenen Ende-zu-Ende-Verbindung zeigen könne, solle in einem Zeitrahmen von zwei Monaten ausgeteilt werden.

WhatsApp soll auch auf das iPad kommen

Cool fände er die Vorstellung, WhatsApp auch auf dem iPad zu sehen, ließ der CEO des Messengers verlauten. Man habe dieses Ziel nie aus den Augen verloren, allerdings wurde das auch zu früheren Anlässen schon geäußert – getan hat sich bis jetzt nichts. Aktuell gibt es keine befriedigenden Lösungen zur Nutzung von WhatsApp am Tablet von Apple.

Wann sich das tatsächlich ändert, steht nach wie vor in den Sternen.

Ähnliche Beiträge