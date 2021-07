„Apple Pay Later“ Ratenkauf per iPhone kommt

Apple arbeitet offenbar an einer Finanzierung per Apple Pay. Vergleichbare Angebote haben bereits Amazon oder Paypal seit vielen Jahren für ihre Kunden im Programm. Ob Apple die neuen Ratenkaufoptionen gleich von Anfang an auch in Deutschland anbieten wird, ist noch nicht klar.

Apple arbeitet offenbar an einer Erweiterung von Apple Pay: Der Dienst soll um eine Möglichkeit erweitert werden, einen Kauf in mehreren Raten zu bezahlen, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg. Abgewickelt werden die Käufe hierbei über Apples eigenen Zahlungsdienst Apple Pay. Alles, was mit Apple Pay gekauft werden kann, könnte somit auch finanziert werden. „Apple Pay Later“ soll der neue Dienst intern bei Apple genannt werden.

Der Kunde kann zwischen verschiedenen Finanzierungszeiträumen und Ratenplänen wählen. Bei einer vergleichsweise kurzen Rückzahlbarer von bis zu einem Monat sollen keine oder kaum Zinsen anfallen. Zieht sich die Rückzahlung dagegen länger hin, über den Zeitraum mehrerer Monate, wird sich das wohl ändern.

Apple setzt auf gut vertrauten Partner

Der neue Dienst soll in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Bank Goldman Sachs aufgebaut und betrieben werden, heißt es weiter. Mit Goldman hat Apple bereits ein länger andauerndes Arbeitsverhältnis, die Bank gibt die Apple Card aus, die bis jetzt noch immer nur Kunden in den USA ausgestellt wird.

Ob das auch bedeutet, dass „Apple Pay Later“ zunächst ebenfalls exklusiv in den USA startet, ist nicht bekannt. Finanzierungen, etwa für Apple-Produkte, bietet das Unternehmen auch schon lange in anderen Märkten, darunter Deutschland, an. Hierfür hat man außerhalb der USA andere Partner gefunden.

Ähnliche Beiträge