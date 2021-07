Der App Store und iTunes Store fielen heute Nacht für einige Nutzer aus

In der letzten Nacht kam es erneut zu einer Störung in der iCloud von Apple: Hierbei war der App Store von einigen Aussetzern betroffen. In der Folge kam es für viele Nutzer zu Verzögerungen beim Zugriff auf den Softwareladen von Apple. Dies ist nicht der erste Ausfall der Dienste von Apple in den letzten Tagen.

In der letzten Nacht ist es erneut zu einer Störung in der iCloud von Apple gekommen. So hatte das Unternehmen in der Nacht auf seiner Seite für den Systemstatus der iCloud wissen lassen, es komme zu partiellen Ausfällen im App Store. In der Folge konnte auf den App Store nicht zugegriffen werden beziehungsweise die Nutzung war nur mit einigen Verzögerungen möglich.

Wie Apple weiterhin angab, hat sich diese Störung auf nur einige wenige Nutzer ausgewirkt, dies kann in der Terminologie von Apple allerdings durchaus bedeuten, dass die Störung einige Millionen Nutzer der iCloud auf der ganzen Welt betroffen hat.

Auch der iTunes Store war von den Störungen betroffen

Weiterhin hatte das Unternehmen auf seiner Webseite erklärt, dass auch der iTunes Store zum Kauf von Filmen und Musik von den Aussetzern betroffen war. Auch hier seine nur wenige Nutzer betroffen.

Dies ist bereits der zweite Ausfall einiger iCloud-Dienste innerhalb weniger Tage. Darüber hinaus musste zuletzt auch Netflix am Wochenende für einige Stunden die Segel streichen. Erst kurz vor der jüngsten iCloud-Störung war es ferner zu einem Problem beim Videomessungen Snapchat gekommen, das die Nutzung des Dienstes für viele Nutzer unmöglich gemacht hatte.

Ausfälle der iCloud sind in der Regel innerhalb einiger Stunden wieder repariert. Läuft bei euch heute Morgen wieder alles ohne Probleme?

