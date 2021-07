iOS 15: Notizen werden auf iOS 14-Geräten teils nicht angezeigt

Notizen in der Notizen-App, die unter iOS 15 erstellt wurden, werden mit unter unter iOS 14 nicht angezeigt. Dieses Verhalten steht in Zusammenhang mit der Einführung einiger neuer Funktionen, die die Notizen-App unter iOS 15 und macOS Monterey erhält. In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingedeutet, dass die Nutzung einer Beta auf produktiv genutzten Geräten nicht empfohlen werden kann.

Wenn Nutzer Notizen unter iOS 15 unter Verwendung etwa der aktuellen öffentlichen Beta erstellen, so kann es geschehen, dass diese Notizen nicht auf Geräten angezeigt werden können, die unter einer früheren Version von iOS 14 laufen, darauf weist zuletzt die Seite 9to5Mac hin.

Dieser Umstand ist ein erwartetes Verhalten und hängt mit der Einführung einiger neuer Funktionen in der Notizen-App von iOS 15 zusammen. Ab iOS 15 und iPadOS 15 sowie macOS 12 Monterey können Nutzer andere Teilnehmer in einer Notiz mit einem @-Zeichen erwähnen, darüber hinaus ist es nun möglich, auch Tags in Notizen zu verwenden.

iOS 14.5 und macOS Big Sur 11.3 ist erforderlich

Apple setzt voraus, dass auf einem iOS-Gerät wenigstens iOS 14.5 oder macOS Big Sur 11.3 auf einem Mac läuft, in diesem Fall können auch Notizen mit Erwähnungen oder gesetzten Tags angezeigt werden. In anderen Fällen werden Notizen auf Geräten im eigenen iCloud-Account ausgeblendet.

Es ist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Nutzung der aktuell bereits verfügbaren öffentlichen Beta von iOS 14 und iPadOS 15 sowie macOS Monterey auf produktiv genutzten Geräten nicht zu empfehlen ist.

Die finalen Versionen der kommenden Updates werden im Herbst für alle Nutzer zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt.

