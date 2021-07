iPhone 13: Kamera laut Case-Leak deutlich größer

Das iPhone 13 kommt mit einer größeren Kamera: Damit einhergehend werden wohl auch neue Funktionen in die kommende iPhone-Generation Einzug halten. Wie dieses neue Kameradesign aussieht, zeigen nun Bilder, die im Netz aufgetaucht sind.

Apple wird das kommende iPhone 13 wohl mit einer abermals verbesserten Kamera ausstatten. Diese neue Hauptkamera wird in diesem Zuge aber wohl ebenfalls noch einmal an Größe zulegen.

Wie groß die Kamera im iPhone 13 werden wird, das zeigen nun neue Bilder, die im Netz aufgetaucht sind.

Put the iPhone 12 Pro Max into the iPhone 13 Pro Max mobile phone protective case. via https://t.co/LuywvxgBVr pic.twitter.com/vDAU8orHvO — DuanRui (@duanrui1205) July 6, 2021

Sie fanden ihren Weg aus chinesischen sozialen Medien auf den Kurznachrichtendienst Twitter, wo sie von einem der bekannteren Leaker aufgegriffen worden sind.

Sie zeigen ein iPhone 12 Pro Max, das in ein Case platziert wurde, das dem Vernehmen nach für das iPhone 13 Pro Max – also den direkten Nachfolger – vorgesehen ist. Dieser Leak ist allerdings mit einer gehörigen Vorsicht zu betrachten, denn oft genug sind die Case-Hersteller in der Vergangenheit bereits mit falschen Angaben über die Abmessungen neuer Produkte in die Produktion gegangen.

Die Kamera im iPhone 13 soll besser werden

Eine mögliche Eigenschaft der Verbesserung des kommenden iPhone 13-Kameraaufbaus b steht darin, dass Apple im kommenden Lineup alle Modelle des iPhone 13 mit der SensorShift genannten Bildstabilisierung ausstatten wird. Dabei wird der Sensor, statt zuvor die Linse stabilisiert.

Ebenfalls werden Neuerungen hinsichtlich der Ultraweitwinkellinse erwartet, diese soll Gerüchten nach erstmals einen Autofokus erhalten.

Auf den Markt kommt das iPhone 13 nach aktuellem Kenntnisstand gegen Mitte September 2021.

