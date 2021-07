Leaker: Buntes MacBook Air für mehr Spaß an der Arbeit 2022?

Das MacBook Air soll im kommenden Jahr auch bunt werden, wie bereits der iMac 24 Zoll. Die selben Farben wie der neue Desktop soll das flache Notebook mit dem Apfel erhalten. Angetrieben werden wird das MacBook Air 2022 angeblich mit dem neuen M2-Chip, behaupten Leaker.

Apple plant aktuell angeblich auch die Vorstellung eines neuen MacBook Air, allerdings noch nicht in aller nächster Zukunft. Zuvor wird man wohl die neuen Modelle des MacBook Pro auf den Markt bringen, deren Produktion im Moment bereits fieberhaft vorbereitet wird, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Doch im kommenden Jahr wird das MacBook Air sein nächstes Update erhalten, das behaupteten zuletzt zumindest bekanntere Leaker, die in der Vergangenheit bereits verschiedentlich teils zutreffende Voraussagen zu neuen Macs mit M1-Prozessor getätigt hatten.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

— Dylan (@dylandkt) July 5, 2021