iPhone 12 knüpft an Rekord an: So beliebt wie legendäres iPhone 6

Apple ist das iPhone 12 ebenso gut losgeworden, wie vor Jahren das iPhone 6. Damit ist kein iPhone erfolgreicher gewesen als diese beiden Modelle. Während allerdings 2014 vor allem große Bildschirme die Verkäufe getrieben hatten, wurde das iPhone 12 aufgrund anderer Faktoren so stark nachgefragt.

Apple hat das iPhone 12 in den letzten Monaten ausgezeichnet verkaufen können: Das Unternehmen hat innerhalb von sieben Monaten nach dem Marktstart der insgesamt vier neuen Modelle rund 100 Millionen Einheiten des iPhone 12 weltweit verkaufen können, das zeigt eine aktuelle Einschätzung der Analysten beim Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research.

Daraus folgt, dass das iPhone 12 ähnlich erfolgreich am Markt war, wie vor Jahren das iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Diese beiden Modelle markierten seit 2014 die Spitze der Verkaufszahlen eines neuen iPhones, die Gründe für die immense Nachfrage sind aber heute deutlich andere als vor sieben Jahren.

Das iPhone 12 verkauft sich vor allem durch 5G und die OLED-Panels

Das iPhone 12 Pro Max kam im April auf einen Marktanteil von rund 29% der iPhone-Verkäufe, damit ist es beliebter als zuvor das iPhone 11. Zugleich konnte das iPhone 12 das Vorgängermodell relativ rasch bei der Beliebtheit überrunden. Das iPhone 11 knackte die Marke von 100 Millionen verkauften Geräten erst zwei Monate später. Der durchschnittliche Preis für ein iPhone liegt heute so hoch wie noch nie, Apple hat innerhalb der ersten sieben Monate mit dem iPhone 12 rund 22% mehr erlöst, als vor Jahresfrist mit dem iPhone 11.

Das aktuelle iPhone 12 ist vor allem aufgrund seiner 5G-Unterstützung so beliebt bei den Verbrauchern. Es ist das erste iPhone, das 5G unterstützt. Auch sind alle vier Modelle mit einem OLED-Panel ausgestattet, ein weiterer starker Faktor, der die Verkäufe beflügelt hat. Vor Jahren waren es hingegen andere Gründe, die das iPhone 6 und iPhone 6 Plus so erfolgreich machten. Damals war vor allem das iPhone 6 Plus bei den Verbrauchern beliebt. Insbesondere Kunden in Asien fragten und fragen verstärkt Geräte mit großen Bildschirmen nach, das iPhone 6 Plus war das erste Gerät, das dieses Bedürfnis bediente.

