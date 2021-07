Jetzt auch für das iPad: iPadOS 14.7 bringt Apple Music Lossless-Bugfix und Timersteuerung am HomePod

Apple hat heute Abend iPadOS 14.7 für das iPad veröffentlicht. Dieses Update bringt die Neuerungen, die vor zwei Tagen bereits mit iOS 14.7 auf das iPhone gelangt waren, dazu zählt etwa die neue Verwaltung von Timern am HomePod auch am iPad.

Apple hat heute Abend iPadOS 14.7 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieses Update hatten einige Nutzer bereits vor zwei Tagen erwartet und nicht vorgefunden. Anders als in der Regel üblich, hatte Apple das anstehende Update für das iPad nicht zeitgleich zu den Updates für die verschiedenen iPhone-Modelle veröffentlicht.

Das Update auf iPadOS 14.7 ergänzt unter anderem die Möglichkeit, auch am iPad die Timer zu verwalten, die am HomePod laufen, dies kann über die Home-App erledigt werden. Außerdem kann der Nutzer in der Podcasts-App einstellen, ob er alle Sendungen angezeigt bekommen möchte oder nur die, denen er folgt.

iPadOS 14.7 behebt auch verschiedene Fehler

Darüber hinaus behebt das Update auf iPadOS 14.7 auch einige Fehler. Einer davon bewirkte etwa auch am iPad, dass bei der Wiedergabe von Songs in Apple Music in verlustfreier Qualität oder mit 3D-Audio nach einigen Sekunden die Wiedergabe abgebrochen wurde. Ein weiterer Bug trat nur am iPad mit USB-C auf und bewirkte, dass die Wiedergabe am USB-C-zu-Klinke-Adapter bei einigen Nutzern nur unzuverlässig funktioniert hatte.

