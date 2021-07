Mit Lady Gaga und Dua Lipa: GarageBand erhält neue kostenlose Soundpakete

Apple hat neue Soundpakete für die Musik-App GarageBand vorgestellt. Das neue Material kann kostenlos innerhalb der App auf iPhone und iPad geladen werden. Es enthält unter anderem Inhalte der Künstlerinnen Lady Gaga und Dua Lipa.

Apple hat neues Futter für Nutzer von GarageBand zur Verfügung gestellt. Diese neuen Soundpakete sollen Nutzer unter anderem dabei unterstützen, bessere Remise von Songs zu erstellen. Apple schreibt hierzu in einer entsprechenden Pressemitteilung:

Zum ersten Mal können Nutzer:innen die Kunst des Remixens direkt in der App erlernen — mit zwei neuen Remix-Sessions, die eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung bieten und Hits von Grammy-Preisträger:innen wie Dua Lipa und Lady Gaga enthalten. Musiker:innen können ab sofort auch Songs mit sieben neuen Producer-Paketen voller Beats, Loops und Instrumente erstellen, die von einigen der weltbesten Produzent:innen, darunter Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch und TRAKGIRL, speziell für GarageBand entwickelt wurden. Ein zusätzliches Producer-Paket bietet ein spezielles Begleitprogramm für die neue Apple Original Dokumentationsserie „Watch the Sound With Mark Ronson“, die am Freitag, 30. Juli auf Apple TV+ Premiere hat und es den Zuschauer:innen ermöglicht, mit Sounds zu experimentieren, die von der Musik in der Serie inspiriert sind.

Neue Soundpakete können kostenlos genutzt werden

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing, erklärte zu den neuen Inhalten für GarageBand: „GarageBand ist weiterhin ein Impulsgeber für Musikproduktion — es erleichtert Anfänger:innen den Einstieg und erfahrenen Profis ihre Ideen unterwegs zu entwickeln.“

Die neuen Inhalte können Nutzer von GarageBand in der aktuellen Version für iPhone und iPad 2.3.11 ab sofort kostenlos laden und verwenden.

