Seit iOS 14.7: Apple Watch entsperrt bei iPhone-Entsperrung oft nicht mehr

Das iPhone entsperrt die Apple Watch, wenn es selbst entsperrt wird: So kennen wir es und so schätzen wir es. Nur: Seit kurzem funktioniert das nicht mehr zuverlässig, zumindest dann nicht, wenn ein iPhone mit Touch ID benutzt wird. Apple hat dieses Problem auch schon bemerkt und kündigt eine rasche Beseitigung mittels eines Software-Updates an. Bis dahin aber wird es für betroffene Nutzer unbequem.

Vorgestern Abend hat Apple iOS 14.7 für alle Nutzer veröffentlicht. Diese neue Version von iOS ergänzte unter anderem die Unterstützung für die neue externe MagSafe-Batterie von Apple. Allerdings führte das Update auch einen neuen Fehler ein. Er betrifft Nutzer einer Apple Watch.

Die Apple Watch wird bekanntlich entsperrt, sobald sie am Handgelenk getragen und das gekoppelte iPhone entsperrt wird, das allerdings funktioniert seit der Aktualisierung auf iOS 14.7 bei vielen Nutzern nicht mehr.

Apple bemerkt das Problem und verspricht rasche Lösung

Tatsächlich ist dieses Problem inzwischen auch bei Apple bemerkt worden: Das Unternehmen veröffentlichte ein Supportdokument, in dem es die Kunden über ein Problem informiert, das auftritt, wenn eine Apple Watch mit einem iPhone mit Touch ID gekoppelt ist. In diesem Fall kann die Apple Watch nicht mehr per iPhone entsperrt werden, so Apple. Stattdessen muss der Passcode eingegeben werden, sofern sich der Nutzer an diesen nicht mehr erinnert, muss er die Apple Watch neu einrichten.

Das selbe gilt, falls der Nutzer ein iPhone nutzt, das von einem MDM-Profil verwaltet wird, so Apple. Mit einem Update auf iOS 14.7.1 soll dieses Problem aus der Welt geschafft werden, erklärte der Hersteller weiter. Wann diese Aktualisierung erscheint, ist noch nicht bekannt.

