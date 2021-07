iPhone SE 3: 5G und A14-Prozessor und Marktstart 2022?

Das iPhone SE 3 wird wohl Anfang bis Mitte 2022 auf den Markt kommen: Zu den Highlights in der Ausstattung soll die Unterstützung für den neuen 5G-Mobilfunk zählen. Auch soll der leistungsstarke A14 Bionic-Prozessor das neue iPhone SE antreiben, ein Schatten fällt allerdings auf die zu erwartende Neuauflage.

Apple wird das iPhone SE wohl in Bälde in einer neuen Version auf den Markt bringen. Für das kommende Jahr soll eine Neuauflage des kleinen und kompakten Smartphones geplant sein. Im ersten Halbjahr werde Apple das iPhone SE 3 auf den Markt bringen, das berichtete zuletzt die Fachzeitschrift Digitimes.

Unter Berufung auf Quellen in der asiatischen Lieferkette schreibt das in Taiwan erscheinende Fachblatt, Apple werde das iPhone SE 3 mit dem aktuellen A14 Bionic ausstatten. Dieser Prozessor treibt auch alle vier Varianten des aktuellen iPhone 12 und besitzt noch für Jahre Leistungsreserven.

Das neue iPhone SE 3 soll auch 5G unterstützen

Darüber hinaus, so heißt es in der Einschätzung der Experten, werde das iPhone SE 3 über eine Unterstützung des neuen 5G-Mobilfunks verfügen. Entsprechende Gerüchte über ein iPhone SE mit 5G hatte es bereits zuvor gegeben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Eines wird aber indes wohl unverändert bleiben: Nach wie vor dürfte das neue iPhone SE im Design des 4,7 Zoll-iPhone 8 erscheinen, das schon mehr als aus der Zeit gefallen wirkt. Erst im darauf folgenden Jahr, so hieß es zuletzt in der Gerüchteküche, werde Apple ein komplett überarbeitetes iPhone SE mit einer Kamera in einem Loch am oberen Rand des Displays vorstellen.

Bis dahin, so wohl die Überlegung Apples, wird 5G und der neue Chip reichen, die Verkaufszahlen zu stützen.

