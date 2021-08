Apple Watch Series 7 bei Behörden gesichtet

Aktuell bereitet Apple offenbar die Einführung der neuen Apple Watch Series 7 vor. Zuletzt wurden eine Reihe neuer, bis jetzt unveröffentlichter Modelle in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen. Diese Einträge entstehen zumeist einige Monate bis wenige Wochen vor dem Start eines neuen Produkts von Apple. Die Apple Watch Series 7 wird im Herbst gemeinsam mit dem iPhone 13 erwartet.

Apple hat offenbar zuletzt die neue Apple Watch Series 7 in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen: In dieser Datenbank müssen alle Produkte registriert sein, die im Raum der Eurasischen Wirtschaftsunion in Verkehr gebracht werden sollen und die eine interne Verschlüsselungstechnologie nutzen, was auf fast alle Apple-Produkte zutrifft.

Apple hat zuletzt eine Reihe neuer Einträge für die Apple Watch in die Datenbank vorgenommen, dazu zählten Modelle mit den Modellbezeichnungen A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 und A2478.

Die neue Apple Watch Series 7 könnte einige Nutzer enttäuschen

Apple wird die neue Apple Watch Series 7 wohl wie üblich im Herbst offiziell auf den Markt bringen, eine Präsentation des neuen Modells wird derzeit gemeinsam mit dem iPhone 13 auf der September-Keynote erwartet. Die Apple Watch Series 7 besitzt möglicherweise ein neues Design, das mit schmaleren Displayrändern einen frischeren Look bieten könnte. Allerdings wurde zuletzt auch darüber spekuliert, dass die Kunden in diesem Jahr noch vergeblich auf neue Gesundheitssensoren warten werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Kommendes Jahr dann stehen vielleicht Features wie eine nicht invasive Blutzucker- und Blutdruckmessung in der Apple Watch Series 8 zur Verfügung.

