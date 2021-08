Facebook-App soll Anruf-Funktion zurückerhalten

Facebook bringt die Funktion für Anrufe zurück in seine Haupt-App. Vor Jahren hatte das Unternehmen die Anruf-Features in seinen Messenger ausgelagert. Wieso nun zumindest dieses Feature wieder in der regulären Facebook-App verfügbar sein soll, ist nicht klar.

Facebook bereitet offenbar eine Änderung der Funktionalität seiner Haupt-App vor: Das soziale Netzwerk möchte in Zukunft den Nutzern wieder in seiner Facebook-App die Möglichkeit anbieten, andere Teilnehmer anzurufen, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg und zitierte dabei den Produktdirektor für den Messenger bei Facebook.

Danach habe man zuletzt damit begonnen, einigen wenigen Nutzern in den USA die Möglichkeit zu geben, andere Teilnehmer über die Facebook-App anzurufen. Man werde nun Schritt für Schritt weiteren Nutzern diese Option zur Verfügung stellen, heißt es.

Facebook trennte einst den Messenger aus dem sozialen Netzwerk heraus

Lange konnten Nutzer sowohl in der Facebook-App, als auch dem neu geschaffenen Messenger, mit anderen Nutzern kommunizieren. Im Jahr 2014 schließlich hatte Facebook den Chat aus der Facebook-App entfernt, seither können NutzerApple-converted-space“> mobil nur noch per Messenger mit anderen Nutzern in Kontakt treten. In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, dass Facebook nun die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Anrufe im Messenger einführen möchte.

Wieso nun ausgerechnet die Anruf-Funktion wieder in die Facebook-App zurückkehren soll, während Chats weiterhin dem Messenger vorbehalten bleiben, ist nicht klar. Auch ist nicht klar, wann alle Nutzer diese Funktion erhalten sollen oder ob es sich hierbei nur um einen größeren Feldtest handelt.

