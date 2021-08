Für iPhone 13, MacBook Pro und co.: Hält Apple mehrere Keynotes im September?

Apple wird im Herbst eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen. Allerdings herrscht aktuell noch Unklarheit über den Zeitrahmen. Mehrere Events im September wolle Apple abhalten, behaupten aktuell Quellen in Asien. Allerdings ist diese Einschätzung mit Vorsicht zu genießen.

Apple hat für diesen Herbst eine prall gefüllte Produktpipeline: Das Unternehmen wird eine Reihe neue Gadgets vorstellen. Unklar ist allerdings aktuell noch, wann welches Gadget der Öffentlichkeit präsentiert und in den Handel gebracht wird. Hierzu gibt es nun neue Spekulationen: Apple werde mehrere Produkt-Keynotes noch im September abhalten, das berichtete zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten.

Im September wird zunächst einmal die Keynote erwartet, auf der das neue iPhone 13 in seinen vier Varianten vorgestellt werden dürfte. Hierzu wurde vor kurzem der Termin des 14. September in den Raum gestellt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Wie wahrscheinlich sind mehrere Keynotes im September?

Der 14. September fällt auf einen Dienstag. In der Vergangenheit hatte Apple häufiger neue Produkte auf Keynotes vorgestellt, die an Dienstagen abgehalten wurden. Am darauffolgenden Freitag starteten dann die Vorbestellungen.

Wie wahrscheinlich ist es allerdings, dass Apple mehrere Produktveranstaltungem im selben Monat abhalten wird? So etwas hat es in der Vergangenheit noch nicht gegeben. Es ist auch fraglich, ob Apple diesen Ansatz verfolgen wird. Die Gefahr, dass Produkte einander die Aufmerksamkeit wegschnappen, ist hoch.

Neben den neuen iPhones 13-Modellen wird noch die neue Apple Watch Series 7 erwartet, wie diese aussehen könnte, haben wir euch gestern gezeigt. Auch die neuen AirPods 3 und die aktualisierten Modelle des MacBook Pro werden diesen Herbst erwartet. Sie könnten allerdings auch ebenso auf einer Keynote im Oktober oder November vorgestellt und anschließend in den Handle gebracht werden.

