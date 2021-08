iOS 15 und iPadOS 15 Public Beta 5 kann getestet werden

Apple hat gestern Abend bereits die fünfte öffentliche Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Damit können alle interessierten Anwender, die am Public Beta-Programm von Apple teilnehmen, die neue Testversion nun laden und installieren. Apple wird im Herbst iOS 15, iPadOS 15 und alle weiteren kommenden Updates für alle Nutzer kostenlos zum Download zur Verfügung stellen.

Apple hat gestern Abend schon die neue Public Beta von iOS 15 und iPadOS 15 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Die fünfte Beta für die registrierten Entwickler ist bereits einen Tag länger verfügbar.

Um mit der Installation von iOS 15 und iPadOS 15 Beta 5 zu beginnen, muss das entsprechende Profil auf den iPhone oder iPads der freiwilligen Tester installiert sein. Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist nach einer einmaligen Registrierung kostenlos möglich.

Einige wenige Neuerungen in der fünften Beta von iOS 15 und iPadOS 15

Während die vorangegangenen Betas von iOS 15 und iPadOS 15 teils erhebliche Neuerungen oder Änderungen in der Oberfläche und Funktionalität von iOS 15 und iPadOS 15 gebracht hatten, ist dies in der fünften Beta nicht der Fall. Es wurde nur einige wenige kleinere Anpassungen an einigen Stellen der Oberfläche vorgenommen. In dieser Meldung haben wir die wesentlichen Neuerungen in der jüngsten Beta für euch zusammengefasst.

iOS 15, iPadOS 15 und die übrigen neuen Updates werden im Herbst für alle Nutzer kostenlos als Update zur Verfügung gestellt werden.

Ähnliche Beiträge