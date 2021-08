Leak zeigt angebliches iPad Mini 6-Design mit Touch ID im Power-Button

Apple wird sein iPad Mini 6 womöglich mit einem neuen Design ausliefern. Die kommende Variante von Apples kleinstem iPad soll sich mehr an dem orientieren, was Kunden aktuell mit dem iPad Air erhalten, das schließt auch einen Wechsel der Funktion Touch ID mit ein. USB-C könnte ebenfalls zur Ausstattung gehören.

Apple hat offenbar noch für dieses Jahr die Veröffentlichung eines neuen iPad Mini ins Auge gefasst. Dieses iPad Mini 6 soll dem Vernehmen nach mit einem neuen Design auf den Markt gebracht werden. Wie das aussehen könnte, zeigen nun neue Leaks, die unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht worden sind.

#Apple decided to update the design of #iPadMini6, here's how it will look (more photos and video) – https://t.co/0G4qfh0d5l

— xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) August 18, 2021