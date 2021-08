MacBook Pro 2021 in Eurasischer Wirtschaftsdatenbank eingetragen

Noch in diesem Jahr wird Apple wohl eine neue Version des MacBook Pro vorstellen. Diese neuen Modelle mit 14 und 16 Zoll großen Displays werden wohl im Herbst auf den Markt kommen. Nun wurden die Geräte bereits in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen.

Apple bereitet aktuell die Einführung neuer Produkte vor: So wird das MacBook Pro wohl in diesem Jahr ein Update erhalten. Nun hat das Unternehmen die neuen Modelle in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen. Zwei neue Modelle des MacBook Pro, die die Modellbezeichnungen A2442 und A2485 tragen, sind bis jetzt noch nicht in Erscheinung getreten.. Hierbei dürfte es sich um das neue MacBook Pro 2021 mit 14-Zoll und 16 Zoll-Display handeln.

Zuvor hatte Apple auch die mutmaßlichen neuen Modelle der Apple Watch Series 7 in die Datenbank der Behörde eingetragen, bei der alle Geräte, die in ihrem Einzugsgebiet in Verkehr gebracht werden und eine Verschlüsselung nutzen, registriert sein müssen, Apfellike.com berichtete.

Neues MacBook Pro mit Mini-LEDs und neuem M-Serie-Prozessor

Es wird allgemein damit gerechnet, dass Apple das neue MacBook Pro mit einem neuen Mini-LED-Display ausstatten wird. Diese neue Displaytechnik kommt aktuell bereits im neuen iPad Pro 2021 12,9 Zoll zum Einsatz, deren Fertigung ist etwas aufwendiger und führte zuletzt zu immer neuen Verzögerungen. Dies wiederum sorgte auch für eine verspätete Markteinführung des neuen MacBook Pro.

Die neuen Modelle werden darüber hinaus auch mit einem neuen Prozessor der M-Serie ausgestattet sein. Der M1X kommt dem Vernehmen nach mit mehr Kernen und wird somit wohl eine deutlich verbesserte Performance bieten.

