iPhone 13 Pro vielleicht mit bis zu 1 TB Speicher: Interessiert?

Das iPhoneApple-converted-space“> 13 Pro soll mit einem noch größeren Speicher ausgestattet sein: Erstmals können Kunden womöglich bis zu ein TB Speicher nutzen. Aber auch beim iPhone 13 und iPhone 13 Mini tut sich wohl etwas bei der Speicherausstattung. Würdet ihr ein iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max mit einem TB Speicher kaufen?

Apple wird morgen Abend auf der Keynote ab 19:00 Uhr deutscher Zeit das neue iPhone 13 vorstellen, es wird wohl abermals in vier Versionen auf den Markt gebracht. Kurz vor der Keynote überschlagen sich wie stets die Spekulationen zu den neuen Modellen. Auch der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat sich abermals in die Debatte eingeschaltet. Er äußerte sich zuletzt in einer Notiz zur möglichen Speicherausstattung der neuen Modelle: Danach wird das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max erstmals mit bis zu einem TB Speicher erhältlich sein. In den letzten Wochen gab es schon allerhand Spekulationen über diese mögliche Speicherausstattung, die sich zum Teil deutlich widersprachen.

Würdet ihr ein iPhone 13 Pro / Pro Max mit einem TB Speicher interessant finden?

Auch mehr Speicher für das iPhone 13

Auch beim iPhone 13 soll sich etwas tun, so Ming-Chi Kuo. Hier werde Apple die Version mit 64 GB wegfallen lassen, was ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre, 64 GB sind in heutigen Zeiten großer Bilder und Videos und einem immer größeren Betriebssystem doch reichlich knapp.

Stattdessen soll das neue iPhone 13 und iPhone 13 Mini mit 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich sein, somit würde auch hier der maximal verfügbare Speicher verdoppelt.

Der Analyst geht aufgrund der aktuellen Chipkrise jedoch von einigen, wenn auch leichteren, Problemen bei der Verfügbarkeit aus, mit etwas längeren Lieferzeiten ist also zu rechnen.

Ähnliche Beiträge