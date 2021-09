Leaker: iPhone 13-Akkus deutlich größer, 120 Hz kommt, Preise bleiben gleich

Apples iPhone 13 soll deutlich größere Akkus bekommen als die aktuellen Modelle: Vor allem Fans der kleinen Mini-Version dürften diesen Ausblick sehr zu schätzen wissen. Weniger Begeisterung dürfte der Umstand hervorrufen, dass das iPhone 13 Pro Max angeblich über Kamera-Features verfügt, die kein anderes Modell besitzt.

Apple wird am kommenden Dienstag sein neues iPhone 13 vorstellen. Die letzten Tage vor der Keynote sind wie üblich gekennzeichnet durch eine Reihe letzter Leaks, die neue Details über die neuen Produkte versprechen, dieses Jahr ist es nicht anders.

Heute ist es der bekannte Leaker Max Weinbach, der hierzu einen umfangreichen Leak verbreitet hat. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sprach er über die Spezifikationen des iPhone 13 und erfreut damit manchen Kunden.

