macOS Big Sur erhält ein Update gegen Probleme beim Wiederherstellen von iPhones über den Finder

Apple hat heute ein weiteres kleines Update für das noch aktuell macOS Big Sur für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Diese Aktualisierung behebt laut Apple ein Problem am Mac, das dazu führen kann, dass es nicht mehr möglich ist, ein iPhone über den Finder zu aktualisieren oder ein Gerät wiederherzustellen. Seit Apple iTunes am Mac abgewickelt hat, wird dieser Schritt über den Finder am Mac erledigt.

Die Aktualisierung von macOS Big Sur kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen und installiert werden. Apple schreibt in den Notizen zum Update für macOS Big Sur:

This update ensures proper updating and restoring for iOS and iPadOS devices with a Mac.

Vor dem Update solltet ihr ein Backup machen

Mit Blick auf die zuletzt zunehmenden Probleme mit der Softwarequalität von Apples Produkten, ist es angezeigt, ein frisches Backup des eigenen Mac und der Daten und Dokumente anzulegen, bevor das Update eingespielt wird.

Hierzu könnt ihr etwa die systemeigene Lösung TimeMachine verwenden.

