Apple Watch Series 7 angeblich ab 08. Oktober vorbestellbar

Die neue Apple Watch Series 7 dürfte bald auf den Markt kommen. Schon in den nächsten Tagen könnte Apple erste Vorbestellungen annehmen. Die neue Version der Uhr kam ohne große Überraschungen, dafür aber deutlich spät.

Apple wird wohl in den nächsten Wochen den Startschuss zur Vermarktung der neuen Apple Watch Series 7 geben. Mitte Oktober soll die Uhr in den Apple Retail Stores sowie bei weiteren Händlern in den Verkauf gehen, das zumindest behauptete zuletzt der bekannte Leaker Jon Prosser. Er hatte sich zuletzt wieder mit Spekulationen zu einem neuen Apple-Produkt zu Wort gemeldet, nachdem er in den letzten Monaten häufiger falsch gelegen hatte.

Vorbestellungen der neuen Apple Watch Series 7 eventuell schon innerhalb der nächsten Woche möglich

Auch stellte er in Aussicht, dass schon bald die Vorbestellungen für die neue Apple Watch Series 7 angenommen werden sollen. Konkret spricht er von der kommenden Woche. Das wiederum deckt sich mit Informationen, die Kunden von Hermès vom Support des Unternehmens erhalten haben.

I have the release date for the series 7 @appleinsider — Ardavon Nazari (@ArdavonNazari) September 24, 2021

Danach wird die spezielle Hermès-Edition der Apple Watch Series 7 ab dem 08. Oktober dort vorbestellt werden können.

Die neue Apple Watch Series 7 kam ohne das lange als sicher angenommene neue und eckige Design, dafür mit einem etwas größeren Display, das laut Apple rund 50% mehr Text anzeigen soll. Auch kann erstmals eine vollständige Tastatur zur Texteingabe für Nachrichten auf der neuen Uhr verwendet werden.

Das Unternehmen machte noch keine Angaben zum Marktstart.

