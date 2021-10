Apple Watch Series 7: Apple bringt fehlende App-Icons zurück

Apple hat damit begonnen, ein Problem zu beheben, das auf der neuen Apple Watch Series 7 aufgetreten ist. Hierbei wurden bestimmte App-Icons nicht mehr angezeigt. Der Fehler hing wohl zusammen mit einer fehlerhaften Konfiguration im App Store und kann über ein Update der entsprechenden Apps behoben werden, das nun von Apple verteilt wird.

Apple geht die Beseitigung eines etwas nervigen Bugs an. Dieser betrifft ausschließlich die neue Apple Watch Series 7 und betrifft hier auch in der Hauptsache das neue, große 45 mm-Modell.

Dabei zeigte sich am Starttag der Auslieferungen rasch, dass bei vielen Nutzern verschiedene App-Icons nicht mehr angezeigt wurden, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Ein Entwickler brachte diesen Bug mit einer Konfigurationspanne im App Store in Verbindung. Dieser bereinigt App-Installationspakete automatisch um Grafiken, die nicht für jede Apple Watch benötigt werden, um die Pakete so zu verkleinern – in diesem Fall ist er aber wohl über das Ziel hinausgeschossen.

Apple aktualisiert selbstständig die betroffenen Apps

Apple hat nun damit begonnen, betroffene Apps von sich aus zu aktualisieren. Dieses Verhalten zeigt Apple auch, wenn Apps mit einer neuen Signatur ausgestattet werden müssen, um unter iOS weiterhin lauffähig zu sein.

Aktualisiert wurden von Apple unter anderem die Apps von YouTube Music, SkyGuide oder RegenRADAR. Beobachtet ihr bei euch noch fehlende Icons auf der neuen Apple Watch Series 7? Lasst es uns gern in den Kommentaren zum Artikel wissen.

