Auf der Apple Watch Series 7 fehlen teils App-Icons, bei euch auch?

Die neue Apple Watch Series 7 wird seit gestern an erste Käufer ausgeliefert und bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zeichneten sich Probleme mit der neuen Uhr ab. Einige Nutzer melden, dass ihnen die App-Icons bestimmter Anwendungen fehlen. Das Problem könnte mit dem App Store und einer fehlerhaften Konfiguration zusammenhängen. Habt ihr diesen Bug bei euch auch beobachtet?



Die neue Apple Watch Series 7 fiel bereits unmittelbar zum Marktstart bei einigen Nutzern negativ auf. Diese klagten darüber, dass ihnen die Icons bestimmter Dritt-Apps nicht mehr auf dem Display angezeigt werden. Zu den betroffenen Anwendungen zählte offenbar die App PCalc. Dessen Entwickler James Thomson machte sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Gedanken über den Grund der Störung.

Did you add nice vector icons to your watch app alongside support for Series 7? Well, hope you like blank icons when your users install your apps today 😞

Doesn’t reproduce on the Series 7 simulator, fine on all my other watches. I am not pleased.

See it with @CARROT_app too. pic.twitter.com/A3WVjGDZS5

— James Thomson (@jamesthomson) October 15, 2021