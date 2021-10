Verrückt: Bekommt das MacBook Pro die Notch?

Apples neues MacBook Pro kommt vielleicht mit einer Notch, dieses verrückte Gerücht macht wenige Tage vor dem mutmaßlichen Launch der neuen Modelle die Runde. Besonders wahrscheinlich klingt das zunächst nicht, aber es gibt einige diffuse Hinweise, die diese Behauptung stützen könnten.

Wird Apple das MacBook Pro 2021 mit einer Notch ausliefern? Dieses höchst seltsame Gerücht hatte zuletzt ein Leaker in Umlauf gebracht, indem er diese Behauptung in chinesischen sozialen Medien verbreitet hatte.

I think the news is not true enough, so there is no translation. Just look at it as a joke. https://t.co/zReWEiuJJQ

