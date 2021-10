MacBook Pro mit 120 Hz? Apple soll ProMotion-Feature bringen

Apple hat heute das nächste Event zur Vorstellung neuer Produkte angekündigt. Vermutlich werden kommende Woche neue Modelle des MacBook Pro vorgestellt. Diese könnten mit 120 Hz-Display kommen, wird nun behauptet.

Apple wird sein neues MacBook Pro womöglich mit einem 120 Hz-Display ausstatten: Diese Prognose wird heute brandaktuell von Ross Young verbreitet. Er ist Branchenanalyst und behält mit der DSCC den Displaymarkt im Auge. In der Vergangenheit hatte er schon häufiger über kommende Produkte von Apple oder anderer Smartphonehersteller sowie deren technische Spezifikationen spekuliert.

Nun äußerte sich Young auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zum kommenden MacBook Pro 2021. Dieses Modell werde mit einem 120 H-Display kommen, so der Analyst.

We are pretty sure. Oxide + miniLEDs + 120Hz, best of breed…

— Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021