Foto: MacBook Pro mit Notch taucht in Leak auf

Apples neues MacBook Pro soll angeblich mit einer Notch im Bildschirm erscheinen. Dieses Gerücht macht seit kurzer Zeit die Runde und wurde nun mit einem neuen Leak befeuert. Dieser soll ein MacBook Pro zeigen, das tatsächlich eine Notch besitzt. Ob das Foto allerdings authentisch ist, ist fraglich.

Das neue MacBook Pro könnte mit einer Notch am oberen Bildschirmrand auf den Markt gebracht werden. Vor kurzem gelangten Gerüchte ins Netz, die aus chinesischen sozialen Medien ihren Weg in weitere Kreise der Gerüchteküche nahmen, wir hatten in einer weiteren Meldung darüber berichtet. Auf diesen Zug waren auch Nutzer auf Reddit aufgesprungen, die sich angeblich auf Informationen aus der asiatischen Lieferkette stützen.

Nun ist ein Leak ins Netz gelangt, der ebenfalls ursprünglich aus chinesischen Social Media-Beiträgen hervorging. Darin ist ein Foto enthalten, das ein MacBook Pro zeigen soll, das eine Notch besitzt. Allerdings, das bewusste MacBook Pro wird kein Face ID besitzen, wodurch die Akzeptanz der Notch wohl erheblich leiden würde.

It is said that although there is notch, there is no Face ID, and Touch ID is still being used. https://t.co/W0Ovj6JFw3

— DuanRui (@duanrui1205) October 16, 2021