CarPlay soll in Zukunft auch die Klimaanlage regeln können

Apple arbeitet angeblich an einer tieferen Integration von CarPlay in die Fahrzeugbedienung. In Zukunft könnte es Nutzern so eventuell möglich sein, die Klimaanlage über CarPlay zu steuern. Es ist allerdings noch alles andere als sicher, ob die Autobauer hier mitspielen werden.

Apple möchte die Entwicklung von CarPlay weiter vorantreiben. Insbesondere die Integration in die sonstigen Fahrzeugsysteme ist ein Ziel der Bemühungen der CarPlay-Entwickler, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Materie vertraute Personen. Danach ist etwa ein Ziel, das ins Auge gefasst wurde, die Klimaanlage auch per CarPlay steuern zu können. Ebenso soll es möglich sein, die Sitze über die CarPlay-Oberfläche zu konfigurieren.

Weiterhin plant Apple auch die Integration der Steuerung des Soundsystem im Fahrzeug sowie Anzeigen bestimmter Instrumentenwerte wie Geschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf der CarPlay-Oberfläche.

Die Autobauer müssen mitziehen

All diese Bemühungen hängen allerdings vollständig davon ab, ob die Autobauer hier mitspielen werden. Vor einigen Jahren hatte Apple bereits einige APIs bereitgestellt, mit denen Autobauer Apps in CarPlay für die Fahrzeugbedienung integrieren konnten, diese wurden allerdings kaum genutzt. Grundsätzlich dürften viele Hersteller bestrebt sein, möglichst wenige weitere Funktionen vom Armaturenbrett auf eine fremde Oberfläche auszulagern. Zudem hat CarPlay zuletzt auch immer wieder aufgrund anhaltender Performanceprobleme in der Kritik gestanden. Die Erweiterung von CarPlay befinde sich laut Bloomberg auch noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Mit anderen Worten: Bis zu einer marktreifen Lösung kann es noch Jahre dauern.

Ähnliche Beiträge