Facebook-Blackout hält an: Mitarbeiter können nicht arbeiten, Aktie rutscht ab

Die Plattformen von Facebook sind nach wie vor für viele Nutzer weltweit nicht zu benutzen. Auch die Mitarbeiter des Unternehmens können nicht auf ihre Dienste zugreifen. Die Vorgänge beim sozialen Netzwerk haben zuletzt auch die Aktie stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Störungen bei Facebook halten auch zwei Stunden nach dem Auftreten noch weiter an. Nach wie vor können Nutzer oft nicht auf Facebook, den Facebook Messenger, Instagram oder WhatsApp zugreifen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Wie inzwischen bekannt wird, sind auch die Mitarbeiter des Unternehmens von den Problemen betroffen. Sie können ebenfalls nicht auf ihre internen Dienste und Tools wie die Kommunikationslösungt Workplace zugreifen. Intern spricht man mancherorts inzwischen von einem „Snow Day“ für Facebook.

