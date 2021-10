Gleich Quartalszahlen: Apple wird neuer Rekord zugetraut

Gleich veröffentlicht Apple die Quartalszahlen für das vierte Fiskalquartal 2021, es entspricht dem Q3 2021 im Kalender. Apple wird seitens der Analysten ein immenser Gewinnsprung zugetraut, jedoch auch aufgrund eines für die Bilanz günstigen zeitlichen Effekts, der mit der Markteinführung des iPhone 13 zusammenfällt.

Apple wird heute Abend seine Zahlen für sein viertes Fiskalquartal 2021 vorlegen. Diese Zahlen repräsentieren den Überblick über Umsatz und Gewinn im dritten Kalenderquartal 2021. Analysten rechnen im Vorfeld der Quartalszahlen mit einem immensen Sprung beider Kenngrößen. Der Umsatz werde von 64,7 auf 84,85 Milliarden Dollar springen und der Gewinn pro Aktie werde die Marke von einem Dollar durchbrechen, schätzen Analysten, die von Yahoo Finance befragt worden waren.

Großer Umsatzsprung erklärt sich zum Teil durch günstiges Timing

Apple wird allerdings wohl von einem Sondereffekt profitieren: Das iPhone 12 war im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Beeinträchtigungen später als geplant auf den Markt gebracht worden. In der Folge waren dessen Verkäufe nicht in die Q4-Bilanz von Apple eingeflossen, das ist dieses Jahr anders, auch wenn nur eine Woche des Verkaufs der neuen vier iPhone-Modelle in das Zahlenwerk Eingang findet.

Allerdings sind die Unsicherheiten der Schätzungen recht groß, es wird ein Umsatz zwischen 77,65 Milliarden und 89,28 Milliarden Dollar für das abgelaufene Quartal erwartet.

Größte Unsicherheit hier ist die weltweite Knappheit bei Halbleitern, Apple ist in zunehmendem Maße auch von der Halbleiterkrise betroffen, was das Weihnachtsgeschäft beeinträchtigen könnte. Apple warnt schon seit Monaten vor stärkeren Effekten der Halbleiterklemme, doch diese schlagen erst in jüngster Zeit voll auf das Unternehmen durch.

Ähnliche Beiträge