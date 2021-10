Facebook heißt jetzt Meta: Neuer Name, neue Mission

Facebook hat sich umbenannt: Der Konzern wird in Zukunft Meta heißen. Allerdings wird sich das nicht auf die Namensgebung des sozialen Netzwerks auswirken. mit dem neuen Namen möchte Facebook den Fokus mehr auf seine Aktivitäten im VR-Bereich legen: Das Metaverse soll der Nachfolger des Internets werden.

Facebook hat sich einen neuen Namen gegeben: Das Unternehmen heißt fortan Meta, eine Umbenennung hatte sich zuvor bereits angedeutet, Apfellike.com berichtete. Der neue Name spielt auf das sogenannte Metaverse an, ein virtueller Raum, den Facebook in Zukunft errichten möchte. Im Metaverse werden einmal Millionen Menschen gemeinsam arbeiten und spielen, träumt Mark Zuckerberg auf der Facebook Connect-VR-Conferenz. Im Metaverse sollen in den nächsten Jahren allein in Europa tausende neue Jobs entstehen, so eines der ambitionierten Ziele des Unternehmens.

Mit eigener Hardware ging man bereits in den letzten Jahren einige zaghafte Schritte: Man brachte etwa eigene Smart Displays, die Portal-Modelle, zuletzt wurde dann eine eigene VR-Brille vorgestellt.

Das Metaverse soll der Nachfolger des Internets werden

In den nächsten Jahren möchte Meta seinen virtuellen Raum Metaverse zu einem Nachfolger des Internets entwickeln, so beschrieb Zuckerberg die hochfliegenden Pläne seines Unternehmens und räumt zugleich auch ein: Dieses Ziel liege noch in weiter Ferne. Aber in fünf bis zehn Jahren, so sein Zeitplan, können Elemente des Metaverse bereits Bestandteil des Mainstreams sein.

Auf Facebook wirkt sich dies vorerst nicht aus. Das soziale Netzwerk behält seinen Namen weiterhin, wie auch die Suche von Alphabet immer noch Google heißt.

