Kommt heute Abend auch ein neuer Mac Mini?

Apple stellt zwar heute Abend wohl die neuen MacBook Pro-Modelle vor, doch das sind wohl nicht die einzigen Neuvorstellungen des heutigen Abends. Darüber hinaus steht auch ein neuer Mac Mini im Raum. Dieser könnte den neuen M1X-Chip als Prozessor nutzen. Und was ist mit den AirPods 3?

Apple wird in weniger als einer Stunde das neue MacBook Pro vorstellen. Erwartet wird ein 14 Zoll-Modell sowie ein MacBook Pro 16 Zoll. Darüber hinaus wird aber vielleicht noch mehr vorgestellt. Im Raum steht unter anderem ein neuer Mac Mini. Dieser könnte auf den neuen M1X-Chip setzen, der wohl auch die beiden neuen MacBook Pro-Modelle antreiben wird.

Dass ein neuer Mac Mini ebenfalls heute starten könnte, hatte zuletzt einer der bekannteren Leaker behauptet, der in der Vergangenheit bereits einige zutreffende Prognosen neuer Apple-Produkte platzieren konnte.

Darüber hinaus geht er auch davon aus, dass Apple heute Abend noch die neuen AirPods 3 vorstellen wird. Sie kommen wohl im Design der AirPods Pro, allerdings ohne einige deren Komfortfunktionen. Die AirPods 3 seien fertig produziert und bereit zur Auslieferung, so der Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Just to reiterate, AirPods 3 will have a similar design to that of AirPods Pro, just without ear tips. Tips were shown to be an optional attachment on an early prototype, but recent leaks do not show these tips so it’s likely that they aren’t coming.

— Dylan (@dylandkt) October 17, 2021