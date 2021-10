WhatsApp testet in Beta Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Backup

WhatsApp testet erstmals die Einführung für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups in der Beta für iOS. Dieses Feature gibt es aktuell nicht in Apples iCloud-Backup und es ist nicht anzunehmen, dass Apple hieran so bald etwas ändern wird. WhatsApp hat sich daher dieser Aufgabe angenommen und die Funktion in Eigenregie nachgebaut.

Apple-Nutzer werden bald auch ein Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup im Messenger WhatsApp nutzen können. Ein solches ist essenziell für echte Sicherheit der eigenen Unterhaltungen und Medien vor fremdem – staatlichen Zugriff. Denn so lange Inhalte bei der Übertragung nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind, besteht die Möglichkeit, dass etwa der Besitzer einer Plattform gezwungen werden kann, die Daten zu entschlüsseln und beispielsweise an staatliche Strafverfolgungsbehörden herauszugeben.

WhatsApp liefert, wozu Apple nicht bereit ist

Wie sich nun in den jüngsten Betas von WhatsApp für iOs zeigt, die immer wieder von aufmerksamen Beobachtern auf die Einführung neuer Funktionen hin im Auge behalten wird, kann dort die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bereits aktiviert werden. Dies ist unter Einstellungen > Chats > Chat-Backup möglich. Nutzer müssen im Anschluss einen 64-Bit-Schlüssel wählen oder ein eigenes Passwort vergeben. Geht ihnen dieses verloren, ist nichts mehr zu machen. Weder WhatsApp, noch Apple, können dann die Daten wieder entschlüsseln.

Wann die Funktion für alle Nutzer regulär verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

WhatsApp arbeitet derzeit an der Einführung einiger spannender Funktionen. In einer weiteren Meldung haben wir über die geplante Möglichkeit berichtet, Sprachnachrichten automatisch in Text umwandeln zu lassen und so Zeit im Alltag zu sparen.

