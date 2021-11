iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 3 für Entwickler steht bereit

Apple hat heute Abend iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 3 an die registrierten Entwickler verteilt. Diese neue Beta folgt nur eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion, die einige interessante Neuerungen angekündigt hatte. Fällt euch etwas an der neuen Beta auf?

Apple hat an diesem Dienstag Abend eine neue Beta an die registrierten Entwickler verteilt. iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 3 kann ab sofort von allen Developern geladen und installiert werden, Erforderlich ist hierzu das passende Profil auf den Geräten. Da die Betas in Wellen ausgerollt werden, bekommen aktuell vielleicht noch nicht alle Entwickler den neuen Download angezeigt.

Neuerungen in neuer Beta von iOS 15.2 und iPadOS 15.2 noch nicht bekannt

Letzte Woche erst war die zweite Beta für die registrierten Developer und auch die freiwilligen Tester verteilt worden, diese kündigte interessante neue Funktionen für das kommende Update an. So wird es in Zukunft etwa möglich sein, anonyme E-Mails vom iPhone aus zu versenden, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Welche Neuerungen diese neue Beta mit sich bringt, bleibt noch abzuwarten.



