Netflix Games: Spiele-Abo mit Original-Spielen auf iPhone und iPad

Netflix hat sein Spiele-Abo auch für iPhone und iPad gestartet. Einige erste Titel können jetzt auch unter iOS gespielt werden, die Auswahl ist allerdings noch mehr als bescheiden. Ob man so jemals zu einer ernsthaften Konkurrenz für Apple Arcade wird heranreifen können, steht dahin. Immerhin: Die Games bauen auf vertraute Inhalte auf.

Netflix hat vor kurzem den Start eines eigenen Abos für Spiele angekündigt. Netflix Games ist eine Sammlung kleiner Spielchen für zwischendurch, die auf dem Mobilgerät gespielt werden können. Die Auswahl ist zum Start aber noch mehr als überschaubar. So können die Nutzer etwa „Stranger Things: 1984,“ „Stranger Things 3: The Game,“ „Shooting Hoops,“ „Card Blast“ und „Teeter Up“ spielen, alles Titel, die auf bekannten und erfolgreichen Netflix-Originals basieren. Das könnte im Ringen um die Zeit der Kunden möglicherweise ein Trumpf sein, denn der Rest des Angebots ist aktuell zumindest noch kaum dazu geeignet, Apple Arcade nennenswerte Marktanteile abzunehmen.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021