Spyware-Angriff: Apple warnt Opfer von Pegasus

Apple hat nicht nur die Entwicklerfirma NSO der Pegasus-Spyware verklagt, man möchte auch Opfer des Spionage-Programms aktiv warnen. Hierzu werde Apple auf verschiedenen Wegen mit betroffenen Nutzern Kontakt aufnehmen. Zu den Opfern von Pegasus zählen vorwiegend Politiker, politische Aktivisten, Journalisten und Menschenrechtler.

Apple hatte zuletzt Klage gegen das Unternehmen NSO Group eingereicht, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. NSO ist ein in Israel ansässigen Unternehmen, das die Spyware Pegasus entwickelt hat und sie ausschließlich an staatliche Stellen vertreibt. Mit Pegasus lassen sich Smartphones ausspionieren, der Kunde erhält so etwa Zugang zu Mikrofon und Kamera sowie Zugriff auf Standortdienste des Geräts, sowie die darauf gespeicherten Daten wie Chats und Kontakte.

Apples iPhone war etwas besser vor Pegasus geschützt, jedoch nicht gänzlich sicher, sehr zum Verdruss Apples. Nun möchte Apple Kunden, die ein Opfer von Pegasus geworden sind, aktiv warnen.

So nimmt Apple mit ausgespähten Nutzern auf

Apple habe auch schon Kontakt mit einer Reihe von betroffenen politischen Aktivisten aufgenommen, wie Agenturen berichten. Grundsätzlich verfolge Apple drei Ansätze der Kontaktaufnahme: Es werden Nachrichten per iMessage an Betroffene Nutzer geschickt, ebenso wie E-Mails, so Apple. Es werde auch eine Warnung im Bereich der Apple-ID des Nutzers angezeigt.

Apple warnt: Keine Garantien

Apple werde Nutzer niemals auffordern, irgend etwas herunterzuladen oder zu installieren oder einen Link anzuklicken. Um zu prüfen, ob eine Warnung authentisch ist, sollten sich Nutzer immer in ihren Apple-ID-Verwaltungsbereich einloggen.

Apple erklärte zugleich, man könne nicht garantieren, alle Angriffe zu erkennen, auch ein falscher Alarm sei denkbar. Apple empfiehlt Nutzern darüber hinaus, immer die neueste iOS-Version zu nutzen sowie zusätzliche Methoden der Absicherung wie etwa die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden.

