Ständig abgemeldet: Twitter ärgert iPhone-Nutzer mit Bug

Twitter ärgert aktuell Nutzer am iPhone mit ständigen Abmeldungen. Das Problem tritt offenbar nur mit der offiziellen Twitter-App auf. Der Kurznachrichtendienst ist sich der Problematik bereits bewusst, eine Lösung sollte bald folgen.

Twitter verärgert aktuell einige Nutzer mit einem nervigen Verhalten: Nutzer werden regelmäßig aus ihren Accounts abgemeldet. Unvermittelt und anlasslos werden die Anwender aus ihren Accounts ausgeloggt, wie aus verschiedenen Erfahrungsberichten hervorgeht, die alle auf Twitter geteilt wurden. Dies könne über den Tag verteilt mehrmals vorkommen.

Wer mehr als ein Konto nutzt, wird dabei stets aus all seinen Konten ausgeloggt, an denen er angemeldet ist, was im Einzelfall durchaus störend sein kann.

Dieser Bug befällt offenbar nur Nutzer von iOS, hier sind zudem auch nur die Nutzer der offiziellen iOS-App von Twitter betroffen. Der Kurznachrichtendienst erklärte auf Twitter, man sei sich dieser Problematik bereits bewusst.

Can you see this or did you get logged out?

We're looking into a bug that's causing unexpected logouts on iOS 15. Sorry for the inconvenience and we'll keep you updated on the fix.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 24, 2021