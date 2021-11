Verdächtig: Apples problembehaftete Podcasts-App plötzlich mit vielen guten Bewertungen

Apples Podcasts-App ist bei den Hörern von Podcasts zuletzt immer unbeliebter geworden. Konkurrierende Plattformen wie Spotify haben Apples Player überholt, dennoch machte dieser bei den Bewertungen der Nutzer im App Store plötzlich einen unerhörten Sprung nach oben. Was war passiert?

Apples Podcasts-App war lange Jahre der beliebteste Player für Podcasts unter iOS. Doch Apple versäumte es, die App zu pflegen und weiterzuentwickeln und Konkurrenten wie Spotify entdeckten Podcasts für sich. Zuletzt schien Spotify bei Podcasts Apples Lösung überholt zu haben. Auch ärgert die App immer wieder Nutzer mit Fehlfunktionen wie fehlerhaft oder gar nicht synchronisierter Episoden, Probleme bei der Wiedergabereihenfolge oder nicht funktionierenden Downloads.

Die App kann im App Store aber einen bemerkenswert hohen Durchschnitt bei den Sternebewertungen vorweisen – ganz plötzlich, aber warum?

Vor einigen Wochen erlaubte es Apple den Nutzern erstmals, auch Apple-eigene Apps im App Store zu bewerten. Musik, Aktien und auch die Podcasts-App können jetzt von den Nutzern mit Sternen bewertet werden. Zunächst schnitt die Podcasts-App hier gar nicht gut ab, gerade einmal 1,8 Sterne gab es. Dann aber legte die Anwendung mächtig zu und verzeichnet jetzt einen Durchschnitt bei den Bewertungen von 4,6 Sternen, wie The Verge und aufmerksame Beobachter anmerken.

How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://t.co/bSAr8sFKqQ pic.twitter.com/5kJKYd54VP

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) November 17, 2021