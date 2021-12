Im Video erklärt: Apple demonstriert die Konversationsverstärkung für laute Umgebungen

Die Konversationsverstärkung wurde zwar in erster Linie für die Unterstützung von schwerhörigen Menschen entwickelt, kann aber auch anderen Nutzern in lauten Umgebungen gute Dienste leisten. Leider hat Apple die Nutzung dieser Funktion ziemlich umständlich gestaltet, um hier nun etwas Abhilfe zu schaffen, hat man jetzt ein Video veröffentlicht, in dem die Verwendung beschrieben wird.

Die Konversationsverstärkung kann eine durchaus Hilfreiche Funktion sein. Sie steht aktuell exklusiv an den AirPods Pro zur Verfügung. In erster Linie wurde dieses Feature zur Unterstützung von Menschen mit Hörproblemen entwickelt, sie nutzt die Mikrofone der AirPods Pro, um Gespräche in der Nähe zu verstärken. Dadurch werden die AirPods Pro quasi zu einer Art provisorischem Hörgerät.

Das Feature soll betroffene Nutzer bei der Gesprächsführung unterstützen, allerdings kann es auch anderen Nutzern helfen, Gesprächspartner besser zu verstehen, wenn sie sich in einer lauten Umgebung befinden – wenn es nicht so umständlich zu nutzen wäre.

Apple erklärt im Video: So funktioniert die Konversationsverstärkung

Apple hat die Konversationsverstärkung wirklich tief in den Einstellungen für die Bedienungshilfen versteckt. Dort muss der Nutzer zum Bereich Audio/Visuelles navigieren und dann die Kopfhöreranpassungen aufrufen. Im Anschluss muss die Funktion aktiviert werden, dann ist jedoch noch ein Ausflug in das Kontrollzentrum nötig, wo noch einmal einige Bedienschritte abgeschlossen werden müssen.

Das ganze hätte Apple auch deutlich intuitiver lösen können, aber immerhin hat man jetzt ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie die Funktion richtig aktiviert und genutzt wird.

