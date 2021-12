Wer zu Weihnachten die Flocken fallen lassen möchte, kann das zumindest jetzt schon einmal virtuell tun. Ob es weiße Weihnachten auch physisch gibt, muss sich zwar noch zeigen, zumindest in der Apple Store-App schneit es aber bereits nach Wunsch.

Weiße Weihnachten, damit ist es so eine Sache. Romantisch kann es sein, andererseits haben viele vielleicht noch das Schneechaos Anfang des Jahres im Kopf, das in weiten Teilen Deutschlands zu haarsträubenden, wochenlangen Problemen im Alltag führte. Wie es dieses Weihnachten aussehen wird, bleibt noch offen, auch wenn die Temperaturen teils schon tief genug für Schnee sind.

Wer aber Schnee auf dem Bildschirm haben möchte, kann jetzt schon die Apple Store-App bemühen. Auf Wunsch rieseln die Flocken dort bereits über das Display.

So könnt ihr es in der Apple Store-App schneien lassen

Wer den Schnee auf seinem iPhone rieseln lassen möchte, kann sich etwa in die Apple Store-App begeben. Dort müsst ihr in das Suchfeld „let it snow“ eingeben. Im Anschluss rieselt der Schnee, so lange ihr wollt.

Übrigens! Wenn ihr das iPhone schüttelt, wirbeln die Schneeflocken auf dem Bildschirm umher.

In der Apple Store-App können Kunden sowohl Produkte von Apple kaufen, als auch Informationen darüber oder Details zu den Today at Apple-Sessions einsehen. Seit kurzem sind auch Chats im Rahmen einer Kaufberatung innerhalb der App möglich, wie wir zuvor in dieser Meldung berichtet hatten.

