Spannend: Kommt das iPhone bald ohne SIM-Kartenschacht?

Apple könnte das iPhone in Zukunft ganz ohne Slot für eine physische SIM ausliefern. Statt Nano-SIM, würde das Smartphone dann einzig per eSIM Kontakt mit dem Mobilfunknetz aufnehmen. Dafür würden immerhin zwei eSIM-Profile für einen Dual-SIM-Einsatz nutzen lassen.

Die SIM-Karte ist seit Beginn des modernen Mobilfunks die Schnittstelle zum Mobilfunknetz. Doch die Karte ist im Laufe der Zeit dramatisch geschrumpft, von der riesigen Telefonkarte über die deutlich kleinere Mini-SIM und Mikro-SIM bis hin zur aktuell gebräuchlichen Nano-SIM. Die ist tatsächlich ziemlich klein und sie einzusetzen oder zu tauschen ist schon ein wenig fummelig. Doch auch diese SIM hat inzwischen schon einen Nachfolger.

Statt eine noch kleinere und kaum noch handhabbare Karte zu nutzen, setzt man hier auf ein rein digitales Profil, die eSIM. Diese lässt sich im Idealfall einfach per Download auf ein Endgerät bringen und auch genau so einfach wieder tauschen. Das iPhone soll dieser Entwicklung in Zukunft Rechnung tragen.

Kommt das iPhone ohne SIM-Slot?

In knapp zwei Jahren werde Apple das iPhone komplett ohne Slot für eine physische SIM ausliefern, behauptete zuletzt ein südamerikanisches Blog, das allerdings über eine durchwachsene Trefferquote verfügt, weshalb dessen Aussagen mit ein wenig Skepsis betrachtet werden sollten. Apple soll das iPhone 15 danach mit einer Dual-eSIM-Funktionalität ausstatten, also der Möglichkeit, zwei elektronische SIM-Profile zu verwalten.

Ob allerdings alle Modelle des iPhone 15 ohne SIM-Slot kommen werden oder vielleicht nur das günstigere iPhone 15 in seinen mutmaßlich zwei Ausführungen, ist völlig offen. In vielen Märkten dürften sich die eSIMs in zwei Jahren noch nicht auf breiter Front durchgesetzt haben, sodass Nutzer womöglich noch länger auf physische SIMs angewiesen sein werden.

