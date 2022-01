Nach Update: Microsoft Outlook am Mac sucht wieder und Excel ist jetzt vollständig ARM-nativ

Apple-Nutzer von Microsoft Office können sich entspannen. Die Suchfunktion unter Outlook, die seit macOS Monterey 12.1 kaputt war, wurde wiederhergestellt. Mit dem jüngsten Update ist die Suche wieder wie gewohnt nutzbar. Die Aktualisierungen brachten auch noch weitere Verbesserungen.

Microsoft bessert bei seinem Büropaket Microsoft Office für Mac mit wichtigen Updates nach. Am Mac war die Suche in Microsoft Outlook zuletzt kaputt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Die Suche war seit der Installation von macOS Monterey 12.1 nicht mehr nutzbar, was die Verwendbarkeit von Microsoft Outlook de facto drastisch herabgesetzt hatte, auch ein Umstieg auf das neue Outlookdesign war nicht für alle Nutzer eine Option, da dieses noch immer keine Unterstützung für Exchange bietet.

Microsoft behebt Probleme und liefert Neuerungen ab

Mit der Version 16.57 hat Micorosft nun nicht nur die Suche in Outlook reagiert. Auch Microsoft Excel wurde mit einem größeren Update versorgt, die App ist jetzt als native Apple Silicon-App verfügbar, was insbesondere bei umfangreicheren Operationen einen deutlichen Performanceschub bringt, das schreibt Microsoft in den Informationen zum Update.

Microsoft hatte die Office-Apps schon vor einiger Zeit größtenteils nativ auf die ARM-Macs sortiert, aber einige Module liefen bis jetzt noch immer nur vermittels der Übersetzerschicht Rosetta 2. Eine ARM-native App bringt fast immer deutliche Gewinne bei Startzeiten und der allgemeinen Performance.

