WhatsApp unterstützt jetzt Pause bei Sprachaufnahmen, Profilfotos in Push-Nachrichten und mehr

WhatsApp unterstützt mit dem neuesten Update nun auch einige Funktionen, die bis jetzt nur Nutzern der Beta zur Verfügung standen. Dazu zählt etwa das Pausieren bei der Aufnahme von Sprachnachrichten. Außerdem wird die Fokus-Funktion unter iOS 15 nun auch unterstützt.

WhatsApp hat ein größeres Update für iOS veröffentlicht. Diese Aktualisierung ergänzt einige neue Funktionen, diese waren bis jetzt nur Nutzern der Beta vorbehalten. so ist es jetzt möglich, die Aufnahme einer Sprachnachricht zu pausieren und später fortzusetzen, dieses Feature wurde bereits seit Oktober getestet.

Eine weitere neue Funktion stand ebenfalls bereits einigen Nutzern zur Verfügung, dieses Feature zeigt die Profilfotos von Nutzern in der Push-Nachricht an, wenn ihr eine neue Nachricht erhaltet. Diese Funktionalität war in den letzten Wochen bereits für einige Nutzer vorab ausgerollt worden, nun müssten sie nach und nach alle Anwender erhalten.

WhatsApp unterstützt jetzt den Fokus

Interessant ist auch eine weitere neue Funktion: WhatsApp unterstützt jetzt das Feature Fokus, eine Funktion, die Apple mit iOS 15 eingeführt hatte.

Dieses Feature ist ein erweiterter Nicht stören-Modus und gilt als eine der größeren Neuerungen von iOS 15. WhatsApp notiert folgende Anmerkungen zum jüngsten Update:

* Du kannst das Aufnehmen von Sprachnachrichten jetzt pausieren und fortsetzen. Probiere es einfach aus: Wische nach oben, um dauerhaft aufzunehmen, und tippe dann auf den „Pause“- und später auf den „Fortsetzen“-Button.

* Wir haben die Mitteilungen in iOS 15 aktualisiert, einschließlich Unterstützung für die Fokusfunktion und der Anzeige von Gruppen- und Profilbildern bei Mitteilungen.



In den nächsten Wochen und Monaten stehen noch die Veröffentlichung des Community-Features sowie die Reaktionen auf Nachrichten an, wann diese Funktionen eingeführt werden, ist allerdings nicht bekannt.

