Safari Technology Preview 138: Einen Blick in die Zukunft des Browsers werfen

Apple hat zuletzt eine neue Version von Safari Technology Preview für interessierte freiwillige Tester veröffentlicht. Diese neue Version des experimentellen Browsers kann ab sofort von allen Nutzern geladen und installiert werden. Sie ersetzt die reguläre Version von Safari auf dem eigenen Mac nicht und kann kostenlos und ohne Anmeldung installiert werden.

Apple hat zuletzt eine weitere neue Version der Safari Technology Preview veröffentlicht. Die Safari Technology Preview 138 kann ab sofort von allen interessierten Nutzern geladen und installiert werden. Die neue Version bringt eine ganze Reihe an Verbesserungen in den Bereichen Web inspector, CSS, WebRTC und weiteren Bereichen. Eine vollständige Übersicht aller vorgenommenen Änderungen und Verbesserungen findet sich hier in den Release Notes.

Ohne Anmeldung kommende Versionen von Safari testen

Die Safari Technology Preview kann hier bei Apple bezogen werden. Für die Nutzung ist keine Registrierung nötig und sie ist kostenlos. Zudem ersetzt der Download die reguläre Version von Safari auf dem eigenen Mac nicht, sondern wird zusätzlich zu ihr installiert.

Die Safari Technology Preview ist für alle Nutzer interessant, die einen Blick in die nähere Zukunft von Safari werfen möchten, denn in dieser offenen Beta testet Apple neue Funktionen für den eigenen Browser. In der Regel ist die Preview aber stabil. Microsoft, Google und Mozilla unterhalten ähnliche Versionen ihrer Browser Firefox, Edge und Chrome.

