Apple macht mit Tap to Pay jedes iPhone zur Kasse

Apple hat ein neues Apple Pay-Feature für Händler vorgestellt, mit dem der iPhone-Konzern auch die Anbieter einfacher Kassensysteme angreift. Mit Tap to Pay können Kunden ihre Rechnung bezahlen, indem sie ihre Kreditkarte oder Apple Watch an das iPhone des Händlers halten.

Apple hat heute eine neue Funktion vorgestellt, die als Erweiterung von Apple Pay zu sehen ist. Tap to Pay verwandelt ein beliebiges iPhone in eine drahtlose Kasse. Dabei ist die einzige Voraussetzung, dass es sich bei dem fraglichen iPhone um ein iPhone Xs oder höher handelt.

Danach ist alles ganz einfach. Der Kunde bezahlt seine Rechnung, indem er seine Kreditkarte an das iPhone des Händlers hält, das funktioniert auch mit dem iPhone oder der Apple Watch des Kunden, wie Apple in der entsprechenden Pressemitteilung schreibt.

Tap to Pay startet zunächst nur in den USA

Zum Start machen die führenden Kreditkartengesellschaften Visa, Mastercard und American Express sowie Discover, das nur in den USA aktiv ist, bei Tap to Pay mit. Apple verweist in der Ankündigung darauf, dass bereits 90% der Verkaufsstellen in den USA Apple Pay unterstützen.

So können Einzelhändler nun die sichere und bequeme Bezahlung per Apple Pay ganz einfach ihren Kunden zur Verfügung stellen, schreibt Apple weiter. Die Funktionalität soll n einigen Updates, die in nächster Zeit ausgerollt werden, für die potenziellen Geschäftskunden bereitgestellt werden.

Allerdings wird Tap to Pay zunächst nur in den USA angeboten, ob das Feature in absehbarer Zeit auch nach Deutschland kommen wird, ist noch nicht klar.

