Apple Pay mit Apple Watch geht plötzlich nicht mehr? Ihr seid nicht allein

Mit der Apple Watch zahlen, das ist für viele Nutzer des Zahlungsdienstes von Apple inzwischen eine kaum noch bewusst erlebte Handlung, umso überraschender, wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert. Genau das erleben zuletzt häufiger Nutzer der Apple Watch. Dieser Bug kann nach dem Update auf watchOS 8.4 auftreten. In diesem Fall müsst ihr die entsprechenden Zahlungskarten erneut zur Wallet eurer Apple Watch hinzufügen. Hattet ihr dieses Problem bei eurer Apple Watch?

In den letzten Tagen könnten einige Nutzer nicht schlecht gestaunt haben. Die Zahlung an der Kasse mit der Apple Watch schlug bei manchen Anwendern plötzlich fehl, wie sich aus Berichten betroffener Nutzer in den sozialen Medien ersehen lässt. In diesen Fällen waren plötzlich keine Zahlkarten mehr in der Wallet auf dr Uhr gespeichert.

In anderen Fällen konnte die Zahlung auf der Apple Watch zwar ausgelöst werden, verursachte aber an der Kasse eine Fehlermeldung – auch kein angenehmes Erlebnis mit einer Schlange hinter sich.

Apple Pay an der Apple Watch muss neu eingerichtet werden

Und was dann? In diesen Fällen muss der Nutzer die entsprechenden Zahlungskarten erneut in die Wallet auf der eigenen Apple Watch hinzufügen, einschließlich der dafür gegebenenfalls erforderlichen Zwei-Faktor-Authentifizierung mit der eigenen Bank oder Kreditkartengesellschaft.

In einzelnen Fällen wird auch die Wallet nicht mehr synchronisiert. Diese Probleme treten nach dem Update auf iOS 15.4 und watchOS 8.4 auf. Der Bug muss von Apple wohl beseitigt werden, allerdings werden sich die Nutzer hier wohl bis zum Erscheinen von iOS 15.4 und watchOS 8.5 im Frühling gedulden müssen.

